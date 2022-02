Neben dem Enklerplatz in Homburg verlegen die Stadtwerke ab Montag, 14. Februar, Elektroleitungen in der Straße Am Mühlgraben und im hinteren Teil der Talstraße. Das Vorhaben wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Für die erste Etappe ab Montag sind zwei Wochen veranschlagt. Deshalb sind in den kommenden 14 Tagen der Enklerplatz sowie die Straße Am Mühlgraben ausschließlich über die Mainzer Straße erreichbar. Die Zufahrt aus der Talstraße von der Karlsberg-Brauerei her kommend wird aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt. Aus Richtung Innenstadt/Mainzer Straße wird die Einfahrt in die Straße Am Mühlgraben gesperrt. Eine Umleitung führt hinter der Jugendherberge am Stadtpark vorbei. Die Route zum Enklerplatz soll ausgeschildert werden. Wie dann 14 Tage später die Verkehrsführung im zweiten Bauabschnitt aussehen wird, soll noch rechtzeitig bekanntgegeben werden. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich während der Arbeiten stets passieren: Für sie werden entlang der Talstraße Notwege eingerichtet, die an der Baustelle vorbeiführen.