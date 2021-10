Die Arbeiten an der Dorndorfkreuzung haben sich gerade um zwei Wochen verlängert, da kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) schon die nächste Baustelle an. Am Montag starten die Straßenarbeiten auf der Kreisstraße 74 zwischen Contwig und Oberauerbach. Während der voraussichtlich sechswöchigen Bauzeit wird die Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten komplett gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Wie der LBM in Kaiserslautern weiter mitteilt, wird die Traglast der Straße verstärkt. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. Während der Vollsperrung wird der Durchgangsverkehr über Contwig, die Landesstraße 471, und Niederauerbach auf der L469 nach Oberauerbach umgeleitet. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung. Der LBM kündigt an, über den weiteren Baufortschritt rechtzeitig informieren zu wollen.