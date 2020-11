Wer diese Woche von Mörsbach nach Kirrberg fahren will, muss einen Umweg fahren. Die Kreisstraße, die beide Dörfer direkt verbindet, ist nämlich in beiden Richtungen voll gesperrt. Es werden Bäume längs der Straße gefällt. Damit keiner versehentlich auf ein vorbeifahrendes Auto fällt, darf kein Auto durchfahren. Laut Rathaus dauert die Sperrung von Montag bis einschließlich Freitag. Als Ausweichstrecke bietet sich die Landesstraße an. Von Mörsbach aus fährt man erst Richtung Zweibrücken und biegt etwa auf halber Strecke nach rechts Richtung Kirrberg ab und kommt dort an der Kirche raus. Umgekehrt geht es in Kirrberg an der Kirche den Berg hoch, an der Wanderhütte des Skiclubs vorbei bis zur Abzweigung links nach Mörsbach und rechts nach Zweibrücken.