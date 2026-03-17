Für den Ausbau der Kreisstraße 74 zwischen Contwig und dem Zweibrücker Flugplatz bekommt der Landkreis Südwestpfalz einen Zuschuss von rund 1,3 Millionen Euro vom Land. Das hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt mitgeteilt. Die K74 verbindet Contwig mit dem Flugplatz Zweibrücken und der L480, die wiederum eine Anbindung an die Autobahn A8 darstellt. Die Ausbauarbeiten umfassen einen rund 1,8 Kilometer langen Abschnitt von der Ortsgrenze Contwig bis zum Flugplatzkreisel. Die Kreisstraße wird um etwa 40 Zentimeter auf rund sechs Meter verbreitert. An der Ortsgrenze Contwig wird zur Tempodrosselung ein Fahrbahnteiler errichtet.