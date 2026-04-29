Die Contwigerhangstraße, die Sackgasse an der früheren Dorndorf-Fabrik, war am Montagmorgen nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Grund war ein Fehler beim Ausbau der Straße.

„Es ist unglaublich!“, schrieb eine Anwohnerin in einer Zweibrücker Facebookgruppe. Sie wusste buchstäblich weder ein noch aus. Denn als sie morgens aus ihrer Straße herausfuhr – und zwar über die Dorndorf-Kreuzung, weil die Pirmasenser Straße Richtung Niederauerbacher Ortskern wegen der Bauarbeiten noch gesperrt war –, sei noch alles in Ordnung gewesen. Doch kurze Zeit später kam sie nicht mehr nach Hause, schilderte sie. Denn die Pirmasenser Straße sei ab dem Gasthaus Sutter genauso für den Verkehr gesperrt gewesen wie die Abzweigung an der Ampelkreuzung.

Dort habe sie vor Schildern gestanden, die die Einfahrt Richtung Contwigerhangstraße verhinderten. Also habe sie umgedreht, über die kleine Straße zur Ölwiese sei sie dann in die Pirmasenser Straße eingebogen, in der Hoffnung, diese sei für den Verkehr geöffnet. Aber auch hier Fehlanzeige. Sie sei angefressen gewesen und habe beim Bauamt angerufen, aber dort niemanden erreicht, machte sie ihrem Ärger in Internet Luft.

Missverständliche Beschilderung aufgehoben

Stadtsprecher Jens John bestätigt, dass es rund um die Contwigerhangstraße am Montagmorgen kurzzeitig zu Problemen kam. Grund sei eine missverständliche Ausschilderung durch das beauftragte Verkehrssicherungsunternehmen gewesen. „Der Verkehrssicherer hat die Umleitungs- und Sperrungsschilder nicht eindeutig gestellt, sodass der Eindruck entstanden ist, dass die Dorndorf-Kreuzung am Montagmorgen bereits gesperrt gewesen sei. Das war aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall“, schreibt John auf Nachfrage. Erst einige Zeit später sei der dritte Bauabschnitt zwischen Ampel und Contwigerhangstraße gesperrt gewesen und parallel dazu der fertige zweite Bauabschnitt der Pirmasenser Straße geöffnet worden.

Dort verkehrten zwar am Montagmittag noch Baufahrzeuge von Eurovia, doch die Zufahrt zur Sackgasse Contwigerhangstraße war möglich. Dies sei die neue Zufahrt zur Contwigerhangstraße, vorbei am neuen Lidl, die sowohl aus der Stadt zur Contwigerhangstraße führe als auch umgekehrt. Die missverständliche Beschilderung sei aufgehoben, so John. Dass die Anwohnerin am Montagmorgen auf dem Bauamt niemanden erreicht hatte, sei vermutlich darauf zurückzuführen, dass UBZ und Bauamt das Problem zeitnah bekannt geworden sei und die jeweiligen Abteilungen sich telefonisch abgesprochen und an einer Lösung gearbeitet hätten, sagt John.

Trotz Verzögerungen: Stadt will Zeitplan halten

Der zweite Bauabschnitt in der Pirmasenser Straße sollte zunächst Ende März fertig werden. Doch laut Steffen Mannschatz, beim UBZ zuständig für die Straßenbau- und Erhaltungsarbeiten, hat den Arbeitern das Wetter einen Strich durch den Zeitplan gemacht. „Es war zu nass, wir konnten nicht so arbeiten wie geplant. Zudem mussten wir auch ungeplanten Bodenaustausch erledigen“, sagt er zu der Verzögerung. Der dritte Bauabschnitt reicht von der Einfahrt zur ehemaligen Schuhfabrik Dorndorf bis zur Ampelkreuzung, wo es nach Contwig, an die Fasanerie und Richtung Autobahn geht.

Die Stadt hält trotz der Verzögerung daran fest, dass die Straße Ende Mai komplett fertig ist und dann freigegeben wird: „Nach derzeitigem Stand der Bauzeitenplanung wird die Straße in der ersten Juniwoche wieder vollständig freigegeben“, schrieb Jens John bereits Anfang April auf eine Anfrage der RHEINPFALZ. Steffen Mannschatz bekräftigte dies noch einmal: Mit dem dritten Abschnitt wolle man bis Ende Mai fertig sein. „Im Mai liegen auch noch ein paar Feiertage dazwischen“, gibt er zu bedenken. Zudem müssten die Stadtwerke noch neue Leitungen verlegen.