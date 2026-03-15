Ab Dezember 2028 sollen zwischen Zweibrücken und Homburg wieder Züge fahren. Jetzt sind die fünf Kilometer Trasse zwischen den beiden Nachbarstädten komplett freigeschnitten. Die Bahn zeigte am Samstag, was hier so alles passiert.

Ein Mann stirbt im Krankenhaus – und niemanden interessiert es. Jetzt muss sich der Stadtrechtsausschuss in Pirmasens damit beschäftigen, wer die Bestattungskosten trägt.

Etwa 100 Zweibrücker kamen am Samstagmittag auf den Hallplatz, um an die Zerstörung Zweibrückens vor 81 Jahren zu erinnern. Ein Redner sah im Aufstieg der AfD „ganz deutliche Parallelen“ zur Machtergreifung der Nazis. [mit Video]

Sie war Hauptschule, Regionalschule, Realschule und während Corona sogar Notkrankenhaus. Sie stand leer und wurde Ausweichquartier für ein Gymnasium. Bald könnte die Wallhalber Schule zum Kindergarten werden.

Pirmasens und Zweibrücken ziehen jetzt gemeinsam an einem Strang. Zumindest wenn es um das Marketing für Schuhe geht. Outlet und Schuhstadt Pirmasens haben bereits konkrete Pläne.

Auf dem Radweg hinterm Contwiger Freibad wachsen Wurzeln durch den Asphalt. Ab Montag wird der Weg gesperrt.

Lange tat sich beim Glasfaserausbau in Lemberg nichts. Jetzt kommt Bewegung rein: Ein weiterer Anbieter verspricht, das schnelle Internet ins Haus zu bringen.

Die Reifenberger müssen sich am Straßenausbau beteiligen. Die Bewohner zweier Straßen müssen sogar doppelt so viel bezahlen wie der Rest.

Parkende Autos in der Nähe des Kleinsteinhauser Kindergartens bereiten den Busfahrern Schwierigkeiten. Jetzt reagiert die Gemeinde.

Die Schulstraße in Maßweiler wird ab Montag voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf Arztpraxis, Kita und Busverkehr.

Bei Falkenbusch soll ein Solarpark entstehen. Er könnte Strom für 4200 Haushalte erzeugen.

Was macht der Weihnachtsmann im Frühjahr? Ganz klar: Er bestellt ein neues Häuschen für die kommenden Adventsmärkte. In Busenberg wird er sicher fündig: Dort hat sich nämlich Schreinermeister Günther Hartmann auf den Bau von Weihnachtsmarkt-Buden spezialisiert.

Bis Ende März sollten die Bürgerbusse in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben starten. Jetzt wird es aber nach Ostern. Etwas sehr Wichtiges fehlt noch.

Hundesteuer müssen die Besitzer sowieso bezahlen. Ihren Hund dafür anmelden, das müssen sie auch. Der Kleinsteinhauser Gemeinderat diskutierte aber darüber, ob die Besitzer das zusätzlich mit einer Marke nachweisen sollen.