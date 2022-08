Wer von Reifenberg Richtung Zweibrücken fährt, muss sich diese Woche auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Die Straße hinunter ins Tal bekommt neue Leitplanken.

Reifenberg hat in den vergangenen drei Jahren eine neue Ortsdurchfahrt bekommen. Dabei wurde auch ein Stück außerhalb des Dorfes Richtung Battweiler erneuert. Was dort noch fehlt, sind die Leitplanken auf der Seite Richtung Waschbrunnen. Sie sollen diese Woche montiert werden. Die Straße wird dafür zwar nicht voll gesperrt, aber die Autofahrer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen. Laut Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) könne es sein, dass sie zwischendurch auch mal dicht ist, sagt Bürgermeister Pirmin Zimmer. Und er warnt gleich: „Die Option, über den Wirtschaftsweg an der Auberghütte zu fahren, ist keine und wird auch dieses Mal vom Ordnungsamt geahndet werden.“ Die Busfirma Regionalbus Zweibrücken hat bereits mitgeteilt, dass sie diese Woche von Battweiler zuerst nach Maßweiler und von dort nach Reifenberg fährt.

Wenn die Leitplanken stehen, sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Was noch erledigt werden muss, sind die Markierungsarbeiten an der abknickenden Vorfahrt an der Kirche. Dort war der Radius falsch gezogen worden, so dass die Vorfahrtsstraße an dieser Stelle zu eng ist. Das ist zwar kein allzu großes Problem, aber Bürgermeister Zimmer ärgert sich trotzdem: Wann die Markierungen erneuert werden, sei unklar. Und so lange die Arbeiten nicht abgeschlossen sind, werde keine Schlussrechnung erstellt. Die Gemeinde könne die Höhe der wiederkehrenden Beiträge noch nicht genau berechnen und deshalb noch keine Bescheide verschicken. Das werde wohl Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres geschehen – ausgerechnet wenn die Leute auch die Abrechnungen für die Nebenkosten und andere Gebühren bekommen und vermutlich mehr zahlen müssen.