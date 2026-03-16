Die Kreisstraße zwischen Mörsbach und Kirrberg wird ab Sommer voll gesperrt. Verkehrseinschränkungen gibt es aber schon jetzt.

Die Kreisstraße 7, die Mörsbach und Kirrberg verbindet, wird demnächst saniert. Die Rodungsarbeiten haben bereits begonnen, sagte Mörsbachs Ortsvorsteher Dennis Nizard am Mittwochabend. Trotz der am 1. März begonnenen Vegetationszeit sei eine Ausnahmegenehmigung zum Schneiden der Bäume erteilt worden. Für die vorbereitenden Arbeiten wird eine Wanderbaustelle mit halbseitiger Sperrung und Ampelregelung eingerichtet.

Der Ausbau soll dann kurz vor den Sommerferien (Beginn in Rheinland-Pfalz: 29. Juni) starten. Dann wird laut Nizard eine Vollsperrung erforderlich sein. Wie lange der Ausbau dauert, kann der Mörsbacher Ortsvorsteher nicht sagen. Verkehrsteilnehmer haben zwei Möglichkeiten, die Baustelle zu umfahren: erstens über die L214, die zwischen Mörsbach und Fachhochschule nach Kirrberg führt. Zweite Option ist über die L462 – die sogenannte Bergrennstrecke – von Käshofen nach Homburg. Die K7 wird auf rund 1,3 Kilometern Länge im kostengünstigeren Hocheinbauverfahren saniert, bei dem die neue Deckschicht auf die bestehende Straßenbefestigung aufgebracht wird. Auch Arbeiten an der Böschung seien geplant, sagte Nizard. Das Land stellt für die Maßnahme eine Summe von rund einer Million Euro bereit.