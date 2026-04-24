Die Straße von Mörsbach nach Kirrberg soll im Sommer abgefräst und neu asphaltiert werden. Gesperrt wird sie bis Oktober. Denn an einer Stelle wird es aufwendiger und teurer.

Die Straße ist nicht nur sanierungsbedürftig. An einer Stelle bricht die Böschung ab. Sie muss aufwendig gesichert werden. Auf einer Länge von 150 Metern werden alle 15 Meter Querriegel aus Beton eingebaut, die die Böschung stützen sollen. Deshalb werden die Arbeiten teurer als bei der Berechnung Ende 2022 gedacht. „Zement kostet richtig viel Geld“, sagte Steffen Mannschatz, beim Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) für den Straßenbau zuständig, am Dienstagabend im Bauausschuss. Höhere Energiekosten würden sich vor allem auf den Preis von Zement, aber auch auf die Transporte und Baugeräte auswirken. Außerdem werde ein Zulauf zum Bach saniert, und die Baustelle muss auf Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden. „Ohne das baut keine Baufirma mehr“, sagte Steffen Mannschatz. Er rechnet damit, dass die Arbeiten an der Böschung 980.000 Euro kosten werden, ein Drittel mehr als die knapp 750.000 Euro aus dem Jahr 2022. Wie teuer es tatsächlich wird, lässt sich aber erst sagen, wenn die Angebote der Firmen da sind. Sie sollen demnächst ausgeschrieben werden. Im Juni oder Juli soll der Stadtrat die Arbeiten vergeben. Bis Oktober soll die Straße komplett gesperrt bleiben.