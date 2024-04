Am Montagabend ist die Zweibrücker Straße eingebrochen. Wie die Homburger Pressestelle mitteilt, musste die Straße in einer Notmaßnahme teilweise gesperrt werden. Autofahrer können momentan nur eine Spur nutzen. An der Zweibrücker Straße an der Ecke Entenmühlstraße werden seit rund zwei Wochen Strom-, Erdgas- und Trinkwasserleitungen verlegt. An der Baustelle ist nun am Hauptkanal die Straße eingebrochen. Die Pressestelle rechnet mit Verkehrsbehinderungen und Staus und bittet Autofahrer, die Straße zu umfahren. Warum die Straße eingebrochen ist, steht noch nicht fest. Untersuchungen vor Ort laufen.