Seit einem halben Jahr läuft ein großer struktureller Umbau bei der Pirmasenser Tafel. Die Neuerungen sollen die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer entlasten.

Wenn beim Straßentheaterspektakel am Wochenende in Zweibrücken ein 2,20 Meter hohes Kamel durch die Stadt zieht, ist das schon etwas Besonderes.

Gleich zweimal brannte am Sonntag in der Südwestpfalz der Wald. Beide Male verhinderte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres.

Die ersten Storchenküken sind im Hornbach- und Schwarzbachtal geschlüpft. Die Anzahl der Brutpaare hat erneut zugenommen. Beobachtet wurde merkwürdiges Verhalten.

Der Rechtsstreit ist beendet, aber noch rollen keine Bagger auf dem Brauereigelände in Zweibrücken. Dafür braucht es erst Baugenehmigungen. Drei Anträge liegen der Stadt vor.

Ein landesweit einzigartiges Projekt startet: Das Moosalbtal zwischen Waldfischbach-Burgalben und Steinalben wird renaturiert. Entstehen soll eine Auenlandschaft.

Ein großes Blütenfest haben die Hengstbacher Vereine am Maifeiertag wieder auf die Beine gestellt. Polizei und Rettungsdienste waren mehrfach im Einsatz.

Drei Silbermedaillen für die Fehrbacher Brennerei Hügel: Bei den World Spirits Awards räumen zwei Whiskys und ein Pflaumenbrand ab. Neues reift schon heran.

Am Kirschbacherhof bei Dietrichingen ist ein großer Solarpark geplant. Nicht nur die Größe des Parks ist besonders, sondern auch dessen Bauform.

Am Eisweiher entsteht ein Wasserwald mit Nebelstelen, Bachlauf und Sprührad. Was außerdem für die Naherholung der Pirmasenser geplant ist.

Der Rodalbener Stadtrat hat überraschend die Entscheidung vertagt, den Glasfaserausbau an die Firma Mawacon zu vergeben.

Nach Drogen- und Alkoholfahrt in Bubenhausen: Ein 34-Jähriger musste sich erneut vor Gericht verantworten. Und das, obwohl er bereits einsitzt.

Rund 18 Grundstücke mit Flächen zwischen 500 und 800 Quadratmetern soll das Neubaugebiet „In der Sandkaut“ in Rieschweiler-Mühlbach haben. Wie sind die Auswirkungen auf die Kindertagesstätte?