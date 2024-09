Manche nutzen das Bürgergeld schamlos aus, um Geld vom Staat abzugreifen. So präsentierte sich etwa ein Pirmasenser Paar im Privatfernsehen, um stolz mit ihrem Leistungsmissbrauch zu prahlen. Solchen Fällen geht das Jobcenter allerdings gezielt nach.

Die Ökumenischen Sozialstationen Zweibrücken und Thaleischweiler-Fröschen/Zweibrücken-Land wollen fusionieren. Von der Zusammenlegung erhofft man sich Synergieeffekte und Einsparungen. Bald soll es losgehen.

Die Einigung zwischen Kirchen und Gemeinden über die Personalkosten in Kindertagesstätten beschert der Stadt Pirmasens ein dickes Minus im Nachtragshaushalt. 1,6 Millionen Euro muss die Stadt den kirchlichen Trägern von Kitas für die Jahre 2021 und 2022 nachzahlen. Weitere 2,4 Millionen folgen.

Neben der Kerwe gibt es am Wochenende in Lambsborn einen zweiten Grund zum Feiern: das 40-jährige Bestehen des Gasthauses Zum Kuckucksnest. Petra und Jürgen Zimmermann haben aus der Dorfwirtschaft ein Speiselokal gemacht. Eines, in dem der Chef gerne selbst in die Tasten greift.

Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Städten Pirmasens, Zweibrücken sowie dem Landkreis Südwestpfalz soll vorangetrieben werden. Nach den gemeinsamen Stellen für Vergabe und Beschaffung kommt nun eine neue Stelle hinzu. Dabei soll es nicht bleiben.

Das Zweibrücker Landgestüt rückt am Wochenende gleich zweimal in den Blickpunkt: Am Samstag geht es in der großen Reithalle musikalisch zu. „Pferdeshow trifft Yellow Cello“ heißt das Programm, das Teil des Festivals Euroclassic ist. Der Tag der offenen Tür mit Kindertag im Landgestüt folgt am Sonntag.