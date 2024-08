Die Band Stollwerk spielt am 10. August, 20 Uhr im Zweibrücker Gasthaus Sutter. Der Bandname hat nichts mir Schokolade zu tun, aber mit den Nachnamen der Mitglieder,

Von Peter Schneider

Von Peter Schneider

Stollwerk spielt am Samstag, 10. August, 20 Uhr im Zweibrücker Gasthaus Sutter. beim 20-jährigen Strandfest-Jubiläum. Das Sextett hat nichts mit der gleichnamigen deutschen Hardrockband zu tun und auch nichts mit der bekannten Schokolade, denn die hat noch ein c im Namen. Die Formation um den Zweibrücker Musiker Christian Stolle, den alle nur Theo nennen, wurde 2020 gegründet und spielte schon auf dem Zweibrücker Stadtfest. Der 58-jährige Unternehmer Stolle betreibt im Stadtteil Niederauerbach ein Gebrauchtmöbelgeschäft und ist ein alter Hase im Musikgeschäft.

„Mit dreizehn bekam ich meine erste Gitarre und habe mir dann autodidaktisch das Spielen beigebracht“, erzählte Stolle in Interview. Angefixt hatte den damals 16-jährigen die Filmkomödie „Harold und Maude“, zu dem Cat Stevens den Soundtrack beisteuerte, eine Art von Musik, die er immer noch schätzt und manchmal auch spielt.

Stollwerk besteht neben Christian Stolle (Gesang) noch aus seiner Ehefrau Birgit Stolle (Gesang), Klaus Amman (Gitarre), Erik Deckarm (Gitarre, Gesang), Schlagzeuger Steffen Grunder und Gasthaus-Sutter-Chef Peter Rohr am Bass. Stilistisch wird eine Mixtur der Genres Rock, Pop, Blues, Soul und Punk geboten.

Dazu gehören Titel wie der frühe Udo-Lindenberg-Song „Die Bühne ist angerichtet“, „Chasing Cars“ von Snow Patrol, „Runaway Train“ von Asylum, „Down Under“ von Men at Work, „Heroes“ von David Bowie, „The Look“, von Roxette „New Shoes“ von Paolo Nutini und „Beds Are Burning“ von Midnight Oil, denn von denen haben sie schon ihre Videos auf Youtube hochgeladen, zu erwarten sind also eher sanftere Titel., auch wenn das Motto der band lautet. „Rock My Soul“.

In Zweibrücken ist die sechsköpfige Kultband relativ selten zu hören, nur ein- oder zweimal im Jahr, schließlich spielen ja auch zum eigenen Spaß. In diesem Jahr spielten sie jedoch schon in Saarbrücken, bei der Fête de la musique.

Laut Rohr ist für leckeres Essen und feine Getränke bestens vorgesorgt. Der Eintritt ist frei.