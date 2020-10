Felix Stokowski bleibt dem Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken erhalten.

Der vor vier Jahren von den Icefighters Leipzig gekommene Ludwigshafener hatte nach eigenen Worten „überlegt, eine Saison Pause zu machen“, weil es für ihn aus beruflichen Gründen „verdammt schwer“ geworden sei, am Mannschaftstraining teilzunehmen. Stokowski: „Eventuell schaffe ich es auch nicht, bei jedem Spiel anwesend zu sein.“ Er habe dem Verein seine Situation geschildert, „sehr gute Gespräche mit dem Coach“ gehabt und daher zugesagt, im Team zu bleiben. In 73 Regionalliga-Partien für den EHC erzielte er 54 Scorerpunkte (13 Tore und 41 Torvorlagen).

Für das erste Saison-Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels am Sonntag (19 Uhr) gibt es noch einige Tages-Sitzplatztickets für 15 Euro, die man bis Freitagabend per E-Mail an „verw-hornets@gmx.de“ bestellen kann.