Nur mit zwei Akkordeons und ihren Stimmen haben die beiden Musiker Frank Röller und Cornelia Haber am Freitag viele Bewohner des Zweibrücker Seniorenheims am Rosengarten begeistert. Denn Röller und Haber gaben auf dem Parkplatz ein rund einstündiges Konzert mit deutschen Volksliedern, Stimmungsmusik und auch Seemannsliedern. An den Fenstern und auf den Balkonen und auch teilweise im Bett bei offenem Fenster haben die Bewohner des Awo-Seniorenheims am Rosengarten und auch das Personal die Musik-Darbietung genossen. Doch Frank Röller musste seine Stimme des Öfteren strapazieren, um den Verkehrslärm der nahen Saarlandstraße zu übertönen. Röller ist Lehrer am Helmholtz-Gymnasium und ausgebildeter Chorleiter. Bereits Anfang April spielte Tobias Bieker mit und für den Radiosender SWR4 Schlager auf seinem E-Piano vor den Fenstern des zweiten großen Seniorenheims in Zweibrücken, dem Wichernhaus.