In der Reichspogromnacht vom 9./10. November 1938 plünderten die Nationalsozialisten jüdische Wohnungen und Geschäfte, misshandelten Menschen, raubten ihr Vermögen und steckten Synagogen in Brand. Auch in Zweibrücken. Die Corona-Schutzmaßnahmen machen die geplante Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht unmöglich. Deshalb laden der Ökumenische Arbeitskreis (Evangelische Kirche, Katholische Kirche, Evangelisch-methodistische Kirche), der Historische Verein Zweibrücken, der Aktionskreis Buntes Zweibrücken und die Stadt Zweibrücken alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, am 82. Jahrestag der menschenverachtenden Übergriffe in der Reichspogromnacht gedenken. Dies kann man zuhause tun, möglich ist es aber auch, als sichtbares Zeichen für die Verbundenheit mit den Opfern auf dem Mauerpfeiler in der Ritterstraße, an dem die Gedenktafel zur Synagogenbrandstiftung angebracht ist, unter Einhaltung der Abstandsregeln kleine Steine oder Teelichter abzustellen.