Zum Welttag des Buches verschenkt die Stiftung Lesen den Kindern immer ein Buch, das man in den Buchhandlungen abholen kann. In diesem Jahr „Abenteuer in der Megaworld“ (160 Seiten, für Kinder ab zehn Jahre), geschrieben von Sven Gerhardt mit einem Comic von Timo Grubing. Auch wenn die Buchhandlungen in Zweibrücken, in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern wieder offen sind, wurde der Tag für bundesweite Buchgeschenk-Aktion verschoben: auf den Weltkindertag am 20. September. Während des Aktionszeitraums von 1. September bis 31. Oktober erhalten die angemeldeten fünften Klassen das Welttagsbuch in ihrer Buchhandlung vor Ort geschenkt. Die vierten . Klassen erhalten die Gutscheine für ihr persönliches Buchexemplar bereits vor den Sommerferien.