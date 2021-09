Die Kunst-AG des Zweibrücker Helmholz-Gymnasiums (Leitung: Iris Seyler) wird als einzige Schule in Rheinland-Pfalz von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im aktuellen Schuljahr für das Projekt „Gutenbergs Erbe für Digital Natives“ gefördert. Sie kommt 1900 Euro . Die Stiftung vergibt jedes Jahr im Rahmen des Schulprogramms „Denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“, Zuwendungen an Projekte bei denen sich Schüler mit Denkmälern und anderen Aspekten des deutschen Kulturerbes auseinandersetzen. Die Kunst AG wird in diesem Schuljahr künstlerische Arbeiten mit Bleilettern und typografischen Gestaltungselementen des klassischen Buchdruckverfahrens ausführen. Seyler wird den Schülern die unterschiedlichen Drucktechniken wie Hoch-, Tief- oder Materialdruck vermitteln. Bei der zusätzlichen Applikation von Schrift mit Bleilettern wird der erfahrene Schriftsetzer Kurt Werle im Zweibrücker Druckmuseum sein Fachwissen an die Schüler weitergeben. Damit wird an Zweibrücken als Druckerstadt erinnert und der jüngeren Generation das mittlerweile fast ausgestorbene Handwerk der Druckkunst nähergebracht. Im Frühjahr 2022 sind auch Veranstaltungen für jedermann und eine Ausstellung in der Bibliotheca Bipontina geplant.