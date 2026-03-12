Der SV Ixheim hat vor rund 300 regenfesten Zuschauern mit einem 5:3 nach Verlängerung gegen den SV Lemberg als erstes Team das Kreispokalfinale erreicht.

Obwohl es während des Kreispokal-Halbfinalspiels zwischen dem SV Ixheim (B-Klasse) und dem SV Lemberg (A-Klasse) immer wieder regnet, verzichtet die Siegermannschaft trotzdem nicht auf die obligatorische Bierdusche im Jubelreigen nach dem späten Schlusspfiff. Das haben sich die Ixheimer zuvor in 120 intensiven Spielminuten redlich verdient. Mit dem 5:3 (2:2, 2:2) nach Verlängerung qualifiziert sich der SVI fürs Finale.

In der zweiten Spielminute bricht erstmals Jubel aufseiten der Gelb-Schwarzen aus. Lars Schönborn bekommt den Ball auf Höhe des Mittelkreises und macht sich, unbeirrt von gegnerischen Spielern, auf den Weg. Im richtigen Moment passt er zu Mitspieler Maik Ruban, der über links in den Strafraum einläuft. „Da waren wir im Tiefschlaf“, beschreibt Lembergs Trainer Fabian Rösinger den Ixheimer Führungstreffer . „Der läuft 45 Meter durchs Mittelfeld, ohne dass wir Zugriff bekommen, und schon liegen wir hinten.“ Aus Rubans Sicht hört sich die Szene so an: „Das Zuspiel war perfekt. Der Winkel zum Tor ist etwas spitz, aber ich sehe, dass in der Mitte alle zugestellt sind. Eigentlich ziele ich aufs kurze Eck, treffe ihn aber so, dass er am langen Innenpfosten reingeht.“

Foulpfiff bleibt aus

Die Gastgeber bleiben aktiv, während Lemberg sich erst auf die neue Situation einstellen muss. Bei Eckbällen und Freistößen wirken die Gäste unsicher. Lars Schönborn bringt eine seiner Ecken scharf vors Tor. Freund und Feind verpassen, der Ball prallt an den zweiten Pfosten (5.). Der Siebte der A-Klasse übersteht aber alle gefährlichen Momente unbeschadet und schafft nach seiner ersten eigenen Ecke den Ausgleich: SVI-Torwart Steffen Hunsicker und seine Verteidiger lassen sich vom Körpereinsatz Julian Kochs beirren, rechnen mit einem Foulpfiff des gut leitenden Unparteiischen Louis Ehmann, doch der bleibt aus – Koch trifft aus dem Gerangel (10.) zum 1:1.

Ixheims Mannschaft ist von Trainer Thorsten Lahm gut eingestellt, erkämpft sich die Mehrzahl zweiter Bälle und startet zumeist über beide Außen offensiv durch. Ruhende Bälle bleiben aber die größte Waffe. Jonathan Maurer schraubt sich am höchsten und lässt eine erneute Ecke von Schönborn über die Stirn rutschen – 2:1 (24.). „Die Variante haben wir am Dienstag noch im Training einstudiert, sie hat aber nie funktioniert“, freut sich SVI-Spielführer Maurer umso mehr, dass sie im Pokalspiel erstmalig erfolgreich umgesetzt wird. Nach Freistoß aus dem Halbfeld chippen die Lemberger dann den Ball an die Ecke des Ixheimer Fünfmeterraumes. Verteidiger und Torwart verlassen sich auf den jeweils anderen, Jan Weber hat so leichtes Spiel beim Einnicken – 2:2 (29.).

„Zu dezimiert“

Die knapp über 300 Zuschauer sehen auch nach der Pause auf dem Ixheimer Kunstrasen im Prinzip keinen Klassenunterschied. Die Ixheimer wirken fitter. Gleich drei Spieler des SVL müssen wegen Krämpfen behandelt werden. „Der heutigen Mannschaft kann keiner einen Vorwurf machen, die Moral hat gestimmt. Jeder hat alles herausgehauen, unser Kader war einfach zu dezimiert“, sagt SVL-Coach Fabian Rösinger später einordnend.

Gefühlt haben die Gastgeber mehr vom Spiel, ohne fortan die ganz großen Torszenen zu kreieren. Eine Entscheidung in der regulären Spielzeit will nicht gelingen, auch weil Schönborn in der Schlussminute frei vor Keeper Marvin Herdt die Vollspannvariante wählt und den Ball komplett verzieht, anstatt ihn mit weniger Druck ins lange Eck zu schieben.

Lemberg führt in Verlängerung

Die scheinbare Strafe dafür folgt gleich zu Beginn der Verlängerung: Lembergs Torjäger Julian Koch wird von Ixheims Abwehrspieler Marc Neuner bei einer Rückgabe zum eigenen Torwart angeköpft, damit steht es 2:3 (91.). Jetzt wird es erst recht ein Spiel des größeren Willens, ein echter Pokalfight. Dass Aufgeben keine Option ist, beweist dann Jonathan Maurer als Spielführer des SV Ixheim. „Ich dachte, ich bin jetzt 20 Meter vor dem Tor frei, warum soll ich nicht einfach mal drauffackeln? Ich treffe den Ball sehr gut, das Tor kam genau richtig, als wir unruhig waren und Lemberg viel Druck gemacht hat“, sagt er zum 3:3 (105. +1).

Nach dem letzten Seitenwechsel des Abends sorgt der Ixheimer Steven Mathieu dann mit zwei sehenswerten Aktionen in vier Minuten für die Entscheidung, was auch der Gästetrainer neidlos anerkennt. Erst hebt Mathieu einen Freistoß aus 18 Metern und halblinker Position mit rechts über die Vier-Mann-Mauer in den Winkel (108.). Dann wuselt sich Jeffrey Riffel an der Strafraumkante durch und passt auf seinen Stürmer, der mit dem Ball am Fuß die Ruhe bewahrt. Mit Körpertäuschungen lässt er zwei Verteidiger ins Leere rutschen, lässt anschließend noch überzeugend den SVL-Keeper aussteigen und macht das 5:3 (112.) perfekt.

Anderes Halbfinale abgesagt

Der SV Ixheim ist also erster Pokalfinalist. Das zeitgleich angesetzte zweite Halbfinale zwischen B-Klasse-Tabellenführer SC Stambach und dem Spitzenreiter der A-Klasse, dem SVN Zweibrücken, wurde am frühen Mittwochabend kurzerhand abgesagt. Aufgrund des anhaltenden Regens war der Rasenplatz in Stambach nicht bespielbar.