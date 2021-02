Der Schneefall der vergangenen Tage hat auch den Hügel auf dem Gelände der Fachhochschule, auf dem die Zweibrücker Sternwarte steht, in Weiß getaucht. Und so wirkt das Gebäude, das von Hochschul-Dozent Hubert Zitt und seinen Team unter Einsatz von Farbe in den Star-Wars-Droiden R2-D2 verwandelt worden war, auf diesem Foto wie eine Szene aus dem Film „Das Imperium schlägt zurück“. Darin unterlag die Rebellenallianz mit Luke Skywalker in der Schlacht von Hoth dem Galaktischen Imperium. Auf dem Star-Wars-Eisplaneten Hoth herrschten allerdings weitaus tiefere Temperaturen als in Zweibrücken. Die durchschnittliche Tagestemperatur liegt dort laut Star-Wars-Wiki „Wookepedia“ bei minus 32 Grad Celsius, während es in der Nacht minus 60 Grad sind. In der Nacht zu Donnerstag zeigte das Quecksilber in Zweibrücken zweistellige Frosttemperaturen zwischen minus zehn und minus zwölf Grad an.