Die Geigerin Hilary Hahn und der Pianist Tom Poster bieten ein außergewöhnliches Konzert mit französischen Komponisten von Spätromantik bis Impressionismus im Saalbau.

Knisternde Spannung im fast ausverkauften Saal – einige Minuten muss das Publikum warten. Dann betreten die beiden Stars die Bühne. Der Beginn der Sonate von Maurice Ravel wirkt zurückhaltend, ist aber zugleich von einer großen Spannung erfüllt. Über dem sanft pulsierenden Klavier entfaltet die Violine eine schlichte und zarte Melodie. Hilary Hahn zaubert auf der Violine fast schwebende Klänge über den Klavier-Akkorden, es entsteht eine Atmosphäre stiller Schönheit. Ravel lässt Geige und Klavier bewusst als eigenständige Instrumente agieren, die sehr gegensätzliche Klangcharaktere besitzen.

Im zweiten Satz „Blues“ zeigt Ravel sein Interesse an zeitgenössischen Einflüssen des Jazz. Synkopierte Rhythmen am Klavier, darüber die Geige im neuen, jazzigen Gewand. Schräge Klänge und spielerische Effekte verleihen der Musik eine fast improvisatorische Wirkung. Im Finale „Perpetuum mobile“ bestimmen virtuose Figuren und schnelle Läufe den Satz, die höchste Anforderungen an Technik und Zusammenspiel stellen. Fast spielerisch leicht gestaltet Hilary Hahn diese Passagen, jeder einzelne Ton in vollkommener Schönheit. Tom Poster steht ihr in nichts nach, der vielseitige Pianist legt sich in die schellen, kreisenden Bewegungen dieses Satzes hinein, zeigt sichtlich Spielfreude und Begeisterung. Bravorufe und großer Applaus im Saal, viele Fans sind von weither angereist, um diese Sternstunde erleben zu können.

Von London nach Homburg

Das Programm des Abends – in leicht abgeänderter Form – stellt drei große Sonaten von Maurice Ravel (Sonata G-Dur), Claude Debussy und Gabriel Fauré (Nr. 1, A-Dur) ins Zentrum. Moderne Stücke von Scott Tixier („Ressemblance“) und Bun-Ching Lam („Solitude d’automne“) bereichern den ersten Teil des Konzerts, impressionistische Stücke von Claude Debussy („La fille aux cheveux de lin“ in einer Bearbeitung für Violine und Klavier) und Lili Boulanger („Nocturne“) vervollständigen den Bogen über Impressionismus zurück zur Spätklassik (Fauré). So haben die beiden Weltstars es auch zwei Tage zuvor in London in der Wigmore Hall aufgeführt.

Der französische Jazzgeiger und Komponist Scott Tixier hat sein Werk „Ressemblance“ für Hilary Hahn geschrieben. Es weist Einflüsse des französischen Impressionismus (besonders von Ravel und Debussy) auf, die er mit seiner eigenen improvisatorischen Sprache verbindet. Es wurde erst vor kurzem uraufgeführt. Hilary Hahns große Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Spieltechniken, Jazz und Neuer Musik wird hier deutlich. Feinste Flageoletttöne, verbunden mit tropfenden Klängen auf dem Klavier, charakterisieren „Solitude d’automne“ des chinesisch-amerikanischen Komponisten Bun-Ching Lam. Eine Melodie entsteht, bricht wieder ab, Arpeggien begleiten am Klavier. Schwebende Töne in vollkommener Schönheit verschaffen Musikgenuss auf höchstem Niveau, den auch die beiden kongenialen Musiker sichtlich genießen.

Höhepunkt mit Fauré

Die Sonata g-moll von Claude Debussy, 1917 kurz vor seinem Tod entstanden, verkörpert Impressionismus pur. Debussy komponierte sie als „französische Sonate“, mitten im ersten Weltkrieg, als Rückbesinnung und Bekenntnis zur französischen Musik. Die drei Sätze sind von Klarheit, elegantem Stil und poetischen Zauber geprägt. Der erste Satz verbindet kantable Linien der Violine mit ruhiger Klavierbegleitung und weist in seiner Struktur vereinzelt Bezüge zur Musik von Brahms auf, bleibt jedoch in einer eigenständigen, freien Tonsprache. Das Intermezzo („Intermède: fantasque et léger“) wirkt bewegt und tänzerisch, das Finale entwickelt sich nach einer kurzen, einleitenden Violinkadenz zu einem lässigen Dialog von Klavier und Geige. Melancholische Motive tragen sentimentale Noten bei. Debussy nannte diesen Satz „ein einfaches Spiel über ein Thema, das sich um sich selbst wickelt wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt.“ Immer wieder belohnt das Publikum die beiden Weltstars mit Bravorufen und langem Applaus.

Die Sonate von Gabriel Fauré Nr. 1 in A-Dur (1875/76), die das Konzert abschließt, gehört sicherlich zu den Höhepunkten des Abends. Für Tom Poster ist es eines seiner Lieblingswerke – „it feels like flying“ bekennt er bei der Konzerteinführung. Die Sonate Faurés ist in der Spätromantik verwurzelt, mit gesanglichen Melodien, klassisch geprägten Formen und einer kammermusikalischen Ausgewogenheit. Allerdings weist die Harmonik bereits Merkmale auf, die dem Impressionismus zu eigen sind: zarte Klangfarben, schwebende, weniger funktional gebundene Harmonik.

Der erste Satz entfaltet zwei gesangliche Themen in klarer, ausgewogener Form, wobei sich lyrische Melodik und klassische Struktur verbinden. Der langsame Satz ist als Barcarolle gestaltet und entwickelt einen fließenden Dialog zwischen Violine und Klavier über einer gleichmäßigen Begleitung. Das Scherzo besticht durch leichte, bewegliche Figuren und kontrastierende Verdichtung im Trio. Das Finale führt die thematischen Ideen in gesteigerter, rhythmisch markanter Bewegung zu einem energischen Abschluss.

Überirdisch schöne Klänge

Hilary Hahn besticht mit einem außergewöhnlich klaren und präzisen Spiel, mit sehr feinem Gespür für besondere Klangfarben und Harmonien. Anspruchsvolle Passagen meistert sie mit technischer Brillanz und einer gewissen Leichtigkeit. Die überirdisch schönen Klänge der Geige vereinen sich mit dem brillanten Spiel Tom Posters zu einem Konzerterlebnis der Extraklasse.

Die sichtliche Spielfreude wirkt ansteckend auf das Publikum, wieder einmal werden die beiden mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen belohnt. Hilary Hahn bedankt sich auf Deutsch beim Publikum – sie hat deutsche Wurzeln – und zaubert damit ein Lächeln auf die Gesichter. Ganz im Duktus ihres Programms belohnen sie die begeisterten Zuhörer mit zwei impressionistischen Werken als Zugabe: „Cortège“ von Lili Boulanger und „Serenade Espagnole“ von Cécile Chaminade.