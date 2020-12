Der Segen der Sternsinger kommt – nur anders. Segnen an der Haustür ist in Corona-Zeiten verboten. Die katholische Pfarrei Heilige Elisabeth hat sich Alternativen überlegt: Es gibt Gottesdienste mit Sternsingern und Segenspakete.

Die weltweite Corona-Pandemie stellt die Sternsinger-Aktion vor neue Herausforderungen, schickt Pastoralreferentin Nina Bender voraus. Es führt dazu, „dass keine Sternsinger-Gruppen von Haus zu Haus durch die Straßen ziehen dürfen“. Die Sternsinger, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, segnen alljährlich Anfang Januar die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für arme Kinder. Die Aktion soll nicht ganz ausfallen, betont Bender. Gerade jetzt sei es der Pfarrei Heilige Elisabeth wichtig, den Segen zu den Menschen in Zweibrücken zu bringen und für diese sowie für benachteiligte Kinder in der Ukraine und in Togo zu einem echten Segen zu werden. Der Segen der Sternsinger „ist ein sehr wichtiges Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht und des Zusammenhalts, wonach sich viele Menschen in dieser unsicheren Zeit besonders sehnen“, sagt Bender.

Gottesdienste mit Sternsingern

Zwischen Samstag 2. Januar, und Sonntag, 10. Januar, finden Gottesdienste mit den Sternsingern statt. Alle Zweibrücker, die normalerweise von den Sternsingern besucht werden, erhalten ein Segenspaket. Es enthält einen Segen, den man sich selbst an die Haustür kleben kann und eine Karte mit einem Segensspruch. Boten werden diese rund 500 Segenspakete in die Briefkästen werfen. Außerdem, so Bender, wird eine Sternsinger-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Südwestpfalz den Segen virtuell in die Wohnungen und Häuser der Stadt bringen.

Besuch im Rathaus

Die Sternsinger werden über die Kanäle der Pfarrei Heilige Elisabeth in den sozialen Medien an die Heiligen Drei Könige erinnern. Am Mittwoch, 6. Januar, werden sie und Pfarrer Wolfgang Emanuel – stellvertretend für alle Sternsinger – wie in jedem Jahr ins Rathaus gehen. Die Pfarrei bittet, Spenden zugunsten der Sternsinger-Aktion zu überweisen oder im Pfarrbüro der Pfarrei Heilige Elisabeth abzugeben. Spendenkonto: Pfarrei Heilige Elisabeth, IBAN DE42 5425 0010 0098 0192 43.

Die unterstützten Projekte

Das in Zweibrücken gesammelte Geld wird zur Hälfte in der Ukraine als Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten eingesetzt und die andere Hälfte der Spenden geht an ein Waisenhaus in Aného/Togo, zu dem über den verstorbenen Pfarrer Anton Klug aus dem Zweibrücker Land und jetzt über Pfarrer Wolfgang Emanuel enge Kontakte bestehen. Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Sie erinnert an die Heiligen Drei Könige, die sich vor 2000 Jahren auf den Weg nach Bethlehem machten, um Jesus zu finden. Mit dem gesammelten Geld werden Projekte in über 100 Ländern unterstützt. Die Hilfsprojekte sind nachhaltig und werden mit lokalen Partnern umgesetzt. Sie kommen allen Kindern zugute - unabhängig von Herkunft und Religion.