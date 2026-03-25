Am Sonntag, 29. März, kann man in Neunkirchen und im Saarbrücker Einkaufszentrum Saarbasar zwischen 13 und 18 Uhr einkaufen, was die Tüten halten: In Saarbrücken öffnet nur der Saarbasar mit seinen rund 45 Geschäften im Stadtteil Eschberg seine Türen. Zur selben Zeit haben rund 130 Läden in der Neunkircher Innenstadt geöffnet. Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres treten am Saarpark-Center auch eine Band und eine Tanzformation auf. Vereine verkaufen Deko, Essen, Cocktails, alkoholfreie Getränke und Süßes, und Kinder können basteln oder malen. Blumenwesen auf Stelzen spazieren über das Gelände.