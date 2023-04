Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Normalerweise wäre am Wochenende der „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ in Zweibrücken eröffnet worden. Die Corona-Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung. Als „stilles Trostpflaster“ zog am Samstag Performance-Künstler Olaf Leonhard aus Bielefeld durch die Fußgängerzone.

Zumindest ein bisschen Kultursommer hatte die Stadt dann doch. „Spontan und bewusst unangekündigt“, heißt es in einer Mitteilung von Thilo Huble, dem