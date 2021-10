Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) hatte am Donnerstag mehrheitlich die Änderung des Bebauungsplans „Steitzhof und Umfeld“ sowie den Verkauf des fast 25 Hektar großen Restgeländes an die US-Firma Scannell auf den Weg gebracht. Als nächstes werden nun die Öffentlichkeit, die Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden an dem Verfahren beteiligt, wie die Stadt am Freitagnachmittag mitteilte. Der Zef lege die Planzeichnungen offen und informiere über die Ziele und Zwecke der Planung. Dazu gehöre auch ein Umweltbericht und bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen. Von Dienstag, 19. Oktober, bis 23. November könne sich jeder die Unterlagen während der Dienststunden (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr) beim Zef im Zweibrücker Rathaus (Rechtsamt, Zimmer 218) sowie auf der Internetseite des Zweckverbandes anschauen. Stellungnahmen dazu können in diesem Zeitraum schriftlich oder elektronisch per E-Mail eingereicht werden.

Verträge und Mieter nicht Gegenstand der Bürgerbeteiligung

„Es handelt sich hier um den üblichen Prozess innerhalb eines Bebauungsplanverfahrens“, erklärt der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza, der derzeit Vorsteher des Zweckverbandes ist. „Innerhalb der Frist können Bürger Stellungnahmen abgeben, die dann in die Abwägung einbezogen werden.“ Das sei der rechtlich vorgeschriebene Ablauf, an den sich der Zweckverband halten müsse. Die zwischen dem Zweckverband und dem Vertragspartner ausgehandelten Verträge sind laut Wosnitza nicht Gegenstand der Bürgerbeteiligung. Auch auf den künftigen Mieter habe man keinen Einfluss. Wer Mieter des Logistikzentrums wird, liege allein in der Hand des Vertragspartners (Scannell), der auf dem Steitzhof-Areal bauen möchte. „Im Bebauungsplanverfahren ist der künftige Mieter nicht relevant“, so Wosnitza. „Der aktuell kursierende Name des Mieters (Amazon, Anm. d. Red.) ist für das jetzige Verfahren völlig unerheblich“, stellt der OB klar.