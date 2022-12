Die Landstraße parallel zur Autobahn und vorbei am Steitzhof (K84) soll noch diese Woche für den Verkehr freigegeben werden. Das berichtet Thorsten Höh, Pressesprecher der Kreisverwaltung Südwestpfalz auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Eigentlich sollte die Landstraße schon vorletzte Woche wieder aufgemacht werden, weil aber durch den Baustellenverkehr am Steitzhofgelände die neue Straße zu schmutzig gewesen ist, wurde die Öffnung verschoben. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, so Höh, sei die vorzeitige Öffnung nicht tragbar gewesen.