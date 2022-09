Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr und am selben Tag gegen 15.30 Uhr wurden zwei Linienbusse beschädigt, die beide auf der Landstuhler Straße in Richtung Innenstadt fuhren. In beiden Fällen nahm der jeweilige Busfahrer etwa in Höhe der Delawarestraße zwar ein ungewöhnliches Geräusch wahr, maß diesem aber keine große Bedeutung zu. Erst auf dem Gelände der Stadtwerke wurden an beiden Bussen Schäden an Glasscheiben der Fahrerseite bemerkt. Verursacht wurden diese mutmaßlich durch Steinwürfe oder Geschosse aus einer Zwille. Im Innern der Busse wurden allerdings keine Steine oder Geschosse gefunden. Laut der beiden Busfahrer hat auch keiner der Fahrgäste während der Fahrt auf die Vorfälle aufmerksam gemacht. Der Schaden an beiden Bussen zusammen beträgt rund 2500 Euro. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332 9760.