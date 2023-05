Steffen Mannschatz aus Bechhofen soll neuer stellvertretender Leiter des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) werden. Der Stadtrat hat sich am Mittwoch im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen. Nun muss noch der UBZ-Verwaltungsrat zustimmen, der am 27. Juni tagt. Der Posten des Verhinderungsvertreters, wie er offiziell heißt, wurde frei, weil die vorherige Stellvertreterin Nicole Hartfelder im Februar neue Vorständin wurde, nachdem Vorstand Werner Boßlet in Ruhestand gegangen war. Steffen Mannschatz leitet beim UBZ den Betriebshof und stellt regelmäßig im Stadtrat und im Bauausschuss Straßenplanungen vor. Er ist 55 Jahre alt und in seinem Heimatort Bechhofen stellvertretender SPD-Fraktionssprecher im Gemeinderat. Der UBZ kümmert sich in Zweibrücken unter anderem um die Müllabfuhr, die Spielplätze, den Rosengarten, das Stadtgrün, den Winterdienst, die Friedhöfe, das Abwasser, den Hochwasserschutz und das Straßennetz und ist somit einer der wichtigsten Tochterbetriebe der Stadt.