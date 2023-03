Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jede Reitergeschichte beginnt mit der ersten Teilnahme an einem Turnier. Gelingt der Auftakt, kehren Reiterinnen und Reiter gerne an den Ort des ersten Erfolges zurück. So auch Steffen Hauter, der in Zweibrücken sein Turnierdebüt bestritt – und auch am Wochenende beim Springen des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter im Landgestüt wieder sattelte.

„Zweibrücken ist meine Heimat, nicht nur im Bezug auf den Reitsport“, sagt der erfolgreiche Reiter. Sein erstes Reitturnier bestritt Steffen Hauter schon im Jahr 1989 in Zweibrücken.