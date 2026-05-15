Der Bildhauer Stefan Rinck schafft tonnenschwere Chimären mit federleichtem Humor. Sein Weg führt von Zweibrücken in die großen Häuser der Kunst.

Die Kunst ist schön, aber sehr schwer – ob Karl Valentin (1882–1948) das wirklich gesagt hat, ist umstritten. Der Satz passt dennoch: zum anarchischen Komiker und zu Stefan Rinck. Dessen Werke sind buchstäblich Schwergewichte und zugleich leicht im Sinne literarischer Komik. Sie sind aus dem ältesten Material der Kunst gehauen, dem Stein. Und sie sind aus einem federleichten Stoff erdacht: Humor. Diese seltene Kombination macht Rincks Arbeit einzigartig.

Im Genre der Bildhauerei ist Rinck ein Solitär, wie Christian Morgenstern es in der Lyrik war. Das zeigt sich beim Blick auf die Werktitel: Da treffen die „Owl of Metzengerstein“ und „Crazy Tong on Toads“ auf das „Löwenmädchen“.

Liebe zur Kunst liegt in der Familie

In seiner Heimatstadt Zweibrücken absolvierte Rinck nach dem Abitur am Hofenfels-Gymnasium eine Steinmetzlehre. Das legte die handwerkliche Basis für das Behauen von Stein. Die Hingabe zur Kunst war im Elternhaus angelegt: Beide Eltern waren Pädagogen, der Vater Germanist, die Mutter darstellende Künstlerin. Auch die Schwester profitierte davon: Monika Rinck zählt zu den profilierten Lyrikerinnen Deutschlands. Das Familiengen vereint Literatur und Gestaltung.

Nach der Lehre studierte Stefan Rinck Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität des Saarlandes und Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Seiner Heimat blieb er mit der Ausstellung „Die Geister, die ich rief“ im Frühjahr 2011 verbunden. Da hatte seine Karriere die ersten Etappen genommen – in kleinen Schritten, wie es sich für einen Bildhauer gehört. Anders als in der Malerei gebe es keine Blitzkarriere über Nacht, betont Rinck, es gebe nur Fortschritt.

Dieser Fortschritt brachte bald internationale Anerkennung. Rincks Werke waren in renommierten Galerien und Museen zu sehen, darunter im Musée d’Art Moderne de Paris, im Musée d’Art Contemporain de Marseille und jüngst in der Pinakothek der Moderne in München. Seine Skulpturen wurden auf Messen weltweit gezeigt, im kommenden Jahr auch in New York, sowie im öffentlichen Raum, etwa im Jardin des Tuileries in Paris.

Anlässlich des umfassenden Skulpturenprojekts in der Rotunde der Münchner Pinakothek widmete ihm die Staatliche Graphische Sammlung München eine große Publikation, herausgegeben von Michael Hering, unter anderem mit einem Beitrag seiner Schwester Monika Rinck.

Ortsbesuch im Atelier in Berlin

Rincks Atelier ist in in der Osloer Straße in Berlin. Die Halle ist groß wie eine Fabrik. Dort stehen viele der Arbeiten von Rinck aufgereit. Viele sind Zwischenwesen aus rauem Stein mit glatt glänzenden Augen, die zum Anfassen einladen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer mit dem Künstler einen Rundgang macht, versteht schnell die Skulpturensprache. Es ist keine Geisterbahn, die Furcht einflößen soll, sondern Rincks eigene Schöpfungsgeschichte – eine Märchensammlung.

Rinck steht mittendrin: ein Storyteller und Grenzgänger, der mit Meißel und Presslufthammer Wahrnehmungsregeln aushebelt. Ein freundlicher Herkules, Herr über einen Mikrokosmos aus gelbem Sandstein, buntem Quarzit und dem Nonplusultra des Bildhauers, dem schneeweißen Statuario-Marmor. Die riesigen Blöcke bearbeitet er direkt in Steinbrüchen Apuliens – der aufwendigen Logistik wegen, die Unsummen verschlänge, würde er den Stein unbehauen in sein Atelier bringen lassen.

Die freundlichen Monster, die unter den Händen Rincks entstehen, bevölkern Gärten und Parks in aller Welt, bewachen Wälder und Haine, tauchen in großen Städten auf und nagen und lecken an der Zivilisation. In diesen Kolossen sind Humor und Sensibilität des kosmopolitischen Künstlers spürbar, der zwischen Kontinenten und in seiner Heimat zu Hause ist.

Aber Rinck kann auch anders, wie er vor Ort zeigt: Er hat auch Sitzbänke für einen Privatmann aus New York entworfen – tonnenschwere Marmormöbel mit ironischem Charme. Eine Bank ist ein Alligator, dessen Füße in Cowboystiefeln stecken. Beim Abschied steht Rinck neben einem drei Meter hohen Saurier, der die Zähne fletscht. Beide lächeln: der Herr und sein Tierchen.