Von Patrick Göbel

Wer nächste Woche nach Saarbrücken möchte, muss mit Staus rechnen und mehr Fahrzeit einplanen. Die Autobahn GmbH des Bundes teilt mit, dass sie am kommenden Mittwoch, 22. Februar, mit den Instandsetzungsarbeiten an der Bischmisheimer Talbrücke auf der Autobahn 6 beginnen wird. Die Bischmisheimer Talbrücke befindet sich zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-West und Fechingen und ist neben der Fechinger Talbrücke die zweitwichtigste auf dem Weg nach Saarbrücken. Während der Bauzeit wird der Verkehr im Bereich der Brücke in Fahrtrichtung Saarbrücken einstreifig am Baufeld vorbeigeführt, so die Autobahn GmbH. Man solle mit „Behinderungen zumindest im Berufsverkehr“ rechnen. Es wird empfohlen, auf „verkehrsarme Zeiten“ auszuweichen und mehr Fahrzeit einzuplanen. Bereits vor einem Jahr hatte die Autobahn GmbH die Bischmisheimer Talbrücke saniert.