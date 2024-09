Ab dem kommenden Montag, 7. Oktober, beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit Bauarbeiten an der Brücke, die in Gersheim an der L105 über die Blies führt. Der LfS wird den Fahrbahnübergang der Brücke instandsetzen. Während der Arbeiten wird die Brücke laut LfS gesperrt. Für Autofahrer werde eine Umleitung über Reinheim und Niedergailbach eingerichtet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern, teilt der Landesbetrieb mit.