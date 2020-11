[Aktualisiert 11.10 Uhr]Mehrere Stunden lang blieb die Autobahn 8 in Richtung Zweibrücken am Mittwoch, 4. November, zwischen Neunkirchen-Oberstadt und Kohlhof voll gesperrt. Zwei Lastwagen waren dort zusammengeprallt. Polizei-Einsatzleiter Michael Töllet erkläre den Unfallhergang so: „Ein mit Erdmassen beladener Lastwagen mit Hänger stand vermutlich stau-bedingt auf der Autobahn. Der nachfolgende Lastwagen hat das Stauende zu spät bemerkt und konnte trotz Vollbremsung und Ausweichens nach links den Aufprall nicht verhindern. Der nachfolgende Lastwagen riß sich die Beifahrertür ab, der Hänger des anderen Lasters stürzte um.“ Die beiden beteiligten Lkw-Fahrer seien leicht verletzt worden; sie konnten aus eigener Kraft aus ihren Führerhäusern aussteigen. Der Unfall hatte sich um 9 Uhr ereignet. Die Feuerwehren aus Neunkirchen und Kirkel sowie der Rettungsdfienst waren im Einsatz. Die Polizei sprach von einem „sehr glimpflichen Ausgang des Unfalls“. Trotzdem musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Zunächst schleppten Bergungsfahrzeuge des ADAC einen der beiden Lastwagen abs. Dann reinigte die Baufirma, der der umgestürzte Lkw gehört, die Autobahn mit schwerem Gerät. Erdreich musste weggebaggert und neu aufgeladen werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Raum Neunkirchen auf den Umleitungsstrecken.