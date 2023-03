Noch bis etwa 15 Uhr muss am heutigen Freitag, 24. März, mit Staus und Behinderungen rund um das Neunkircher Kreuz gerechnet werden. Auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Limbach wird die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Limbacher Auffahrt der A8 in Richtung Zweibrücken ist während der Bauzeit gesperrt. Auf der A8 nach Zweibrücken wird der Verkehr auf der Standspur an der Baustelle vorbeigeleitet. Dies löst einen Rückstau bis zum Neunkircher Kreuz aus. Auch die Überleitungen A6/A8 sind davon betroffen. Ein Stau hat sich auch auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim vor der Ausfahrt Homburg gebildet.