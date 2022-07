Eine Spur gesperrt, Umleitung für Fußgänger und Radfahrer, Ampeln: An einer weiteren wichtigen Zweibrücker Verkehrsachse drohen bis Ende September Verkehrsbehinderungen.

Bei John Deere soll ein Dach saniert werden. Dazu muss ab Freitag, 29. Juli, in der Homburger Straße – zwischen Saarpfalzstraße und Junkersstraße, südöstlich des Aldi-Marktes – ein Kran aufgestellt werden. Deswegen werden die Fahrspur und der Fußweg aus Einöd kommend Richtung Innenstadt gesperrt. Das erklärte gestern Harald Schmidt im Namen von John Deere. Man wolle die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig informiert wissen, so Schmidt.

Für Autos, Lkw und Busse bedeutet das, dass sie die Engstelle per Ampelschaltung geregelt immer nur abwechselnd in einer Richtung passieren können. Und Fußgänger müssen – ebenfalls mittels einer Ampelschaltung abgesichert – auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite wechseln. Fahrradfahrer haben – wie bisher auch – die Wahl, ob sie den für Radfahrer freigegebenen Gehweg und damit die Fußgängerumleitung nutzen oder auf der Straße fahren möchten, so Schmidt. Die Dachsanierung und damit die Verkehrsbehinderung wird voraussichtlich bis Ende September dauern, schätzt man bei John Deere.