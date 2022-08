Weil seit Montag bei Zweibrücken-Ernstweiler die Baustelle auf der A8-Brücke über den Hornbach neu eingerichtet wird, muss dort derzeit verstärkt mit Staus gerechnet werden. Die deutsche Autobahn GmbH teilte am 1. August mit, dass die Erneuerung der Brücke in Fahrtrichtung Saarland inzwischen „planmäßig abgeschlossen“ sei. Am Montag standen nur noch letzte Restarbeiten aus. Laut Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, werde jetzt die Verkehrsführung umgestellt, damit man mit der Brückensanierung in Richtung Pirmasens beginnen könne. Kosok: „Der Verkehr wird dabei von der Richtungsfahrbahn Pirmasens auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Dort steht wie schon in der ersten Bauphase je ein Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung.“