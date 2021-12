Zwischen heute, Montag, 13. Dezember, und Freitag, 17. Dezember, werden an der Straße von Zweibrücken in Richtung Rimschweiler, in Höhe der Firma WDI Blankstahl, Bäume gefällt. Das kündigt das Straßenverkehrsamt an. Während der Arbeiten wird eine Ampel den Verkehr regeln. Das Amt informiert, dass es in Richtung Kreisel zu Rückstaus kommen kann. Der Rad- und Gehweg ist in dieser Zeit voll gesperrt.