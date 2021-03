Rund drei Stunden war am Freitagmorgen die Landauer Straße zwischen Storchenstraße und Bootshaus gesperrt. Eine stattliche Pappel, die zwischen Freibad, Straßenrand und einem Privatgrundstück stand, wurde gefällt. „Es gibt wohl ein Gutachten, dass die Wurzeln geschädigt sind und deshalb der Baum nicht mehr sicher steht“, so Bauunternehmer Miro Gruchlik vor Ort. Er hat ein Spezialunternehmen angeheuert, welches dem Baum mit schwerem Gerät auf die Rinde rückte. Zum einen brauchten die Baumfäller dazu eine hohe Hebebühne, um den opulenten Stamm in handlichere Stücke zu zerteilen, zum anderen auch einen Autokran, um jene Stücke über die benachbarten Bäume auf die Straße zu heben. Dort wurden sie dann zerteilt und die Äste gehäckselt. Die Aktion zog außerdem große und kleine Kran-Fans an.