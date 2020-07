Am Freitag und Samstag wurde zwar eine abgespeckte Version des ausgefallenen Stadtfests, die „Stattfest Party“, auf dem Herzogplatz mit Live-Musik gefeiert, doch das war für die Schottenrockträger des FC Hobbit (Gasthaus Hobbit) nicht das Gleiche. Die Männerrunde in den karierten Wickelröcken drehte – wie in den 17 Jahren zuvor – am Freitag in bester Stimmung ihre Runde. Sie kehrten nicht an den Ständen des Stadtfestes, sondern in den Kneipen der Innenstadt ein. „Es ist kein so enges Durchkommen und Geschiebe wie sonst wenn man durch die Fußgängerzone läuft“, fand Peter Staufer, der die Gruppe anführte, etwas Positives an der Ausnahmesituation. Auch wenn sie das beste aus der Situation machten und zudem mit rosa Fächern ein neues modisches Accessoires einsetzten, wünschen sie sich das „richtige“ Stadtfest im kommenden Jahr wieder zurück.