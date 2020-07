Dieses Wochenende hätte das Zweibrücker Stadtfest stattgefunden, welches aber wegen des Coronavirus ausfällt. Die evangelische Kirchengemeinde bietet als Ersatz am Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr, auf dem Schlossplatz einen Gottesdienst an. Bezirkskantor Helge Schulz und Musikpädagoge Jörg Concemius übernehmen laut protestantischem Pfarramt die musikalische Gestaltung. Dekan Peter Butz, Pfarrer Günter Sifft und Vikarin Alessa Holighaus kümmern sich um die Texte und Lesungen. Technische Unterstützung erhalten sie von der Evangelischen Jugendzentrale. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Alexanderskirche statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.