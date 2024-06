Die ab dieser Woche angekündigte mehrwöchige Sperrung der Maxstraße wird in den Herbst verschoben. Im April war angekündigt worden, dass die Vollsperrung vom 24. Juni bis voraussichtlich 22. Juli geplant sei – mit Umleitung über Berg- und Alte Ixheimer Straße beziehungsweise über die Landauer-, Bleicher- und Lammstraße. Als Grund für die Sperrung wurden Dacharbeiten am Gebäude Fruchtmarktstraße 3 genannt, in dessen Erdgeschoss „Yoshis Nudelbar“ sitzt. Auf Nachfrage im Rathaus erklärt nun Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann, dass die Baumaßnahme kurzfristig in den August verschoben worden sei.