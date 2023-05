Vom 26. bis 30. Mai steht auf dem Festplatz hinter dem Badeparadies der Turnerjahrmarkt ins Haus. Aber warum ist das Gelände derzeit voller Bagger, Löcher und Erdhaufen?

Aktuell steckt die Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) mitten in den Vorbereitungen, um über die Pfingsttage wieder den Turnerjahrmarkt auf die Beine zu stellen. Doch wer sich in diesen Tagen auf dem Festplatz an der Rennwiese umschaut, dem fallen dort umfangreiche Erdarbeiten auf. Bagger und andere Baufahrzeuge sind auf dem roten Braschenplatz abgestellt, der sich gegenüber dem asphaltierten Teil des Festgeländes ausdehnt. Wo in früheren Jahren zu Pfingsten meist das Festzelt beziehungsweise der Biergarten angelegt war, türmen sich derzeit Hügel mit Erdaushub und wurden an einigen Stellen Stahlstützen ins Erdreich getrieben.

im Schacht gilt offenbar ein Halteverbot. Foto: Moschel

Wer nun befürchtet, dass die Baustelle zu Pfingsten zu wenig Platz für den Vergnügungspark lässt, den beruhigt Jens John, der Sprecher der Stadtverwaltung. Auf Anfrage erläutert er, dass sämtliche Arbeiten mit dem VTZ-Vorstandsmitglied und Turnerjahrmarkt-Marktmeister Peter Stauch sowie mit dem Ordnungsamt abgesprochen seien. Zum Hintergrund der Aktivitäten erklärt er, dass der städtische Umwelt- und Servicebetrieb UBZ dort einen Kanal verlege. Dieser soll als Zulauf von der Einmündung Dr.-Ehrensberger-Straße her zum neuen Regenüberlaufbecken an der Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz dienen.

Eine Baugrube bleibt teilweise offen

Zwar werden die Arbeiten bis Pfingsten nicht abgeschlossen sein. Doch Jens John versichert, dass sie ab Montag, 22. Mai, bis zum 5. Juni – das ist dann sechs Tage nach dem Turnerjahrmarkt – unterbrochen würden. Das Baumaterial, das dort lagert, werde rechtzeitig vor dem Volksfest abtransportiert. Eine der beiden Baugruben, die derzeit noch offen sind, werde verfüllt und nach dem 5. Juni wieder geöffnet. Die zweite Baugrube, so der Rathaussprecher, diene zur Wasserhaltung an einem angrenzenden Haus. Diese Grube werde vor Pfingsten „teilweise verfüllt, sodass keine Behinderung für den Festbetrieb entsteht“. Der offen bleibende Bereich der Baugrube werde „gesichert“.

VTZ-Marktmeister Peter Stauch bestätigt die Angaben. „Wir hatten mehrere Termine vor Ort mit dem Stadtbauamt; alles ist geklärt. Eine der beiden Gruben muss teilweise offen bleiben, weil es zu kompliziert gewesen wäre, sie ganz zu schließen und später wieder aufzumachen. Es wird aber dafür gesorgt, dass dort keiner reinfallen kann.“