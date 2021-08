Für das Musical „Evita“ sucht das Saarländische Staatstheater junge Männer zwischen 18 und 24 Jahren, die Lust haben, als Statisten mitzuspielen. Gemeinsam mit dem Opernchor verkörpern sie das Volk von Argentinien („A New Argentina“/„Don’t Cry for Me, Argentina“) oder die Trauergesellschaft („Requiem for Evita“), und bei „On this Night of a Thousand Stars“ die Dorfjugend. Bewerber sollten möglichst jugendlich wirken, Spielfreude mitbringen und die Bereitschaft, für Proben und Aufführungen Zeit zu investieren. Die Proben beginnen Ende August, das Musical wird vom 9. Oktober 2021 bis Mitte Juli 2022 in über 30 Aufführungen gezeigt. Interessenten schicken bis 27. August eine kurze Bewerbungsmail an den Leiter der Statisterie, Andreas Klussmann: statisterie@staatstheater.saarland. Das Casting findet voraussichtlich Ende August/Anfang September statt.