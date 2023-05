Mit einem ganz speziellen Interesse verfolgt Fußball-Regionalligist FC Homburg die Entscheidungen, die am Samstag am letzten Spieltag der Dritten Liga fallen. Denn die dort vertretenen Saar-Vereine sind sehr erfolgreich unterwegs: Die SV Elversberg steht als Aufsteiger in die Zweite Liga fest, und der 1. FC Saarbrücken könnte die Saison auf einem der ersten fünf Tabellenplätze beenden. Damit wären Elversberg und Saarbrücken automatisch für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Beide Clubs bestreiten aber auch das Finale um den Saarlandpokal. Normalerweise muss ein Saar-Verein diesen Wettbewerb gewinnen, um in den DFB-Cup einzuziehen. Denkbar also, dass das Saarland diesmal drei Vereine in den DFB-Pokal schickt. Ein möglicher dritter Startplatz würde unter den beiden unterlegenen Saarlandpokal-Halbfinalisten FC Homburg und SV Auersmacher (Oberliga) ausgespielt.

Erreicht der 1. FC Saarbrücken am Samstag in der Dritten Liga einen direkten Aufstiegsplatz oder Tabellenplatz 5, findet das Entscheidungsspiel zwischen Homburg und Auersmacher am kommenden Dienstag, 30. Mai, 18.30 Uhr, im Saarbrücker Stadion Kieselhumes statt.

Müssen die Saarbrücker als Ligadritter in die Zweitliga-Relegation, muss deren Pokalfinale gegen Elversberg neu terminiert werden. Dann fände das Homburger Entscheidungsspiel gegen Auersmacher am Samstag, 3. Juni, in Dillingen statt und würde im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ live in der ARD übertragen.

Auf alle Fälle müssen die Homburger am Samstag ihrem Erzrivalen aus der Saar-Hauptstadt im eigenen Interesse die Daumen drücken. Eine seltene Situation.