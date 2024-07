Bei ihrer letzten Junioren-Europameisterschaft in Litauen fischten die beiden Zweibrücker Michael Raje und Lukas Fritzke – nicht unbedingt erwartet – Edelmetall aus dem Wasser.

Gott sei Dank sind in dieser Woche, der letzten Woche vor den Sommerferien, an den meisten Schulen Projektwochen, in denen es eher gemächlich zugeht. So auch am Zweibrücker Helmholtz- und