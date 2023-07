Er hat eine Vision: In zehn Jahren soll kein Mikrochip mehr ohne seine Software entwickelt werden. Das Start-up von St. Ingberter Gründer Tobias Ludwig hat den deutschen Innovationspreis für das innovativste Start-up Deutschlands erhalten. Der Firmengründer von Lubis EDA erzählt der RHEINPFALZ, warum er seinen Firmensitz in Kaiserslautern besser findet als so manches Großstadtfleckchen. In Kaiserslautern vertreibt er eine Software, die im Entwicklungsprozess von Mikrochips benutzt werden kann. Die Software hilft dabei, Fehler in Mikrochips zu finden und nutzt eine Methodik, die ein hohes Expertenwissen voraussetzt. Warum Tobias Ludwig nicht viel von Plänen hält.