Die Winterpause von Valentins Wirtshauses in Zweibrücken ist vorbei. Am Samstag, 16. März, beginnt die Konzertsaison mit den Jungs der Zweibrücker Band Red Couch.

Peter Peifer, der neue Betriebsleiter von Valentins Wirtshaus und Biergarten, hat bereits die Saison bis zum Jahresende durchgeplant . Mit Red Couch am 16. März, 18 Uhr, beginnen die Konzerte – und mit Red Couch wird sich 8. November der Konzertreigen auch wieder schließen. Die Konzerte kosten keinen Eintritt.

Zur Biergarteneröffnung am Mittwoch, 1. Mai, spielt in Valentins Wirtshaus, Geschwister-Scholl-Allee 13, ab 13 Uhr die sechsköpfige Coverband Changes (Neunkirchen/Zweibrücken, der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble spielt mit), zum Vatertag am Donnerstag, 9. Mai, hat sich ab 12 Uhr das Pirmasenser Country-Cover-Akustik-Duo Father & Son (Gerd und Mark Schlick) angesagt. Zur Sommergaudi am Samstag, 3. August, spielt ab 17 Uhr Coco Jumbo. Für Sonntag, 1. September, 14.30 Uhr, ist eine Kinderbuchlesung mit der Zweibrücker Autorin Sarina Keller geplant. Zum Erntedankfest gibt es am Samstag, 21. September, 18 Uhr, Musik mit Karsten Sahm, der durch Faschingsveranstaltungen in der Region bekannt ist und für stimmungsvolle Musik sorgt. Er ist auch am Samstag, 19. Oktober, 18 Uhr, zu hören. Am 8. November, 18 Uhr, beschließt die Zweibrücker Band Red Couch die Konzerte. Infos: valentins-biergarten.com.