Wie die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag mitteilte, kann die wiederbelebte Schienenstrecke Zweibrücken - Homburg erst Ende 2028 in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten für die Wiederherstellung der bis dato stillgelegten Bahnlinie sollen im Oktober 2025 beginnen und etwa drei Jahre dauern. Nachdem die Pläne an Naturschutz-Belange und Wünsche von Anwohnern entlang der Strecke angepasst wurden, erwartet die DB fürs Jahresende die Genehmigung vom Eisenbahn-Bundesamt. Noch im Februar dieses Jahres war eine Eröffnung des Bahnbetriebs für Mitte 2026 in Aussicht gestellt worden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.