Sollte es nicht bald ein oder zwei Tage lang regnen, befürchtet Florian Kemkes, Leiter des Forstamts Westrich, über Sommer eine extreme Waldbrandgefahr.

Im Mai hat der Sportgerätehersteller einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenregie gestellt. Der Betrieb läuft uneingeschränkt weiter, Entlassungen oder Kündigungen gab es nicht, die Auftragslage ist gut.

Nach dem Feuerwehrgerätehausbau ist vor dem Feuerwehrgerätehausbau. Investitionen im Feuerwehrbereich bleiben in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben weiter ein Thema. Auch in der schlechtesten Feuerwehr-Unterkunft der Verbandsgemeinde wird investiert.

Wie wichtig ein Haushaltsplan ist, vor allem ein genehmigter Haushaltsplan, wird jetzt am Beispiel der Kreisstraße 62 über die Burger Höhe deutlich. Die wird nämlich nicht wie geplant saniert.

Geht es nach Björn Bernhard, wird zukünftig im ehemaligen katholischen Pfarrheim für die Kita und die Ganztagsschüler im Wiesbach gekocht. Der Verbandsbürgermeister hat aber weiterführende Pläne.

Als langjähriger Amtsarzt hat sich Heinz-Ulrich Koch um die Südwestpfalz verdient gemacht. Und nicht zuletzt auch für Zweibrücken, das ihm nun die Stadtehrenplakette verlieh.

Bei einem Unfall auf der A8 ist ein 45-Jähriger mit einem Kleinbus gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Der Mann wurde verletzt, die Feuerwehr musste ihn aus seinem Auto befreien.

In Bottenbach ärgern sich Rat und Bürgermeister darüber, dass Betreiber von Windkraftanlagen in der Nachbarschaft keine Abgaben an die Gemeinde zahlen wollen, obwohl das den Dörfern zusteht.

Beim Zweibrücker Stadtfest Ende Juli wird es zwei neue Programmpunkte geben. Stargäste am Sonntagabend sind Captain Jack und Mr. President, die zur 90er-Party spielen.