Ein Taxifahrer ist am Mittwochabend in Saarbrücken mit seinem Wagen in eine Kopfsteinpflasterstraße eingebrochen.

Grund für den Unfall war vermutlich ein unterspülter Kanal nach dem länger anhaltenden Starkregen. Laut Polizei kommt aber auch ein Rohrbruch als Grund infrage. Die Pflasterstraße in Saarbrücken ist regelrecht unter dem Mercedes-Taxi zusammengebrochen. Der Wagen sackte mit der Vorderachse rund einen Meter ins Erdreich ein, die Front steckte bis zum Kühlergrill im Erdboden fest.